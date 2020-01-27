В Москве автомобиль въехал в здание главка полиции на Петровке

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Автомобиль въехал в угол здания столичного главка полиции на улице Петровке в Москве. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в правоохранительных органах.

"Неизвестные 25 января остановили машину во 2-м Колобовском переулке, направили ее вдоль по дороге и покинули салон. Автомобиль покатился вперед, врезался в шлагбаум храма, а затем - в угол здания ГУ МВД по Москве", - сказал собеседник агентства.

Как отметил источник, нарушители скрылись, полиция ведет их розыск. Пострадавших в результате инцидента нет.

В пресс-службе столичного главка полиции данный инцидент пока не комментируют.