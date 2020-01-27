В Москве полицейские изъяли у мужчины почти килограмм наркотиков

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Столичные полицейские задержали на Ленинградском вокзале в Москве мужчину с почти килограммом синтетических наркотиков, возбуждено уголовное дело. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе управления МВД на транспорте по Центральному федеральному округу.

"На платформе пригородного сообщения Ленинградского вокзала Москвы был задержан и доставлен в дежурную часть неработающий 37-летний гражданин Республики Беларусь, - сказали в пресс-службе. - В ходе личного досмотра, проведенного в присутствии понятых, у него был обнаружен пакет с порошкообразным веществом. Согласно заключению экспертов, содержимым пакета оказалось наркотическое средство - N-метилэфедрон общей массой 992,29 грамма".

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенные в особо крупном размере). Ведется расследование.