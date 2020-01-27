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Суд в Греции приговорил двух россиян к 395 годам тюрьмы и штрафу в €6 млн

Платон Давыдов и Антон Каррамов были задержаны в июне 2019 года по подозрению в незаконной перевозке мигрантов

АФИНЫ, 27 января. /ТАСС/. Суд в Греции приговорил двух россиян к 395 годам тюрьмы и штрафу в €6 млн за перевозку нелегальных мигрантов. Об этом сообщили в понедельник корреспонденту ТАСС в посольстве РФ в Афинах.

"Апелляционный суд греческого города Каламата вынес обвинительные приговоры двоим российским гражданам - Платону Давыдову и Антону Каррамову. Они были задержаны здесь в июне прошлого года по подозрению в незаконной перевозке мигрантов в Грецию. Оба приговорены к длительным срокам заключения - 395 лет и штрафу в размере более €6 млн", - отметил дипломат.

По его словам, "сотрудники консульского отдела посольства поддерживают контакт с моряками, предоставляли им информацию правового характера и список адвокатов, в декабре посещали их в тюрьме Коридаллос".

Представитель посольства отметил, что в последнее время участились случаи задержания в Греции российских моряков, работавших по контракту на иностранных судах. "Им предъявляются обвинения в перевозке нелегальных иммигрантов. Только в 2019 году было задержано 12 россиян, которые были в экипажах судов. Всего в Греции содержится на данный момент 24 гражданина РФ".

Дипломат отметил, что законодательство и правоприменительная практика в Греции в отношении людей, перевозящих нелегальных мигрантов, являются крайне жесткими. "За первого мигранта перевозчики приговариваются к 15 годам тюремного заключения, а за каждого последующего - к 7,5 годам. В результате зачастую сроки заключения составляют десятки и даже сотни лет. В законодательство готовятся поправки о последующем ужесточении наказания за перевозку иммигрантов. Оправдательных приговоров при задержании с поличным не зафиксировано", - подчеркнули в диппредставительстве.

В пресс-службе посольства обратили внимание на тот факт, что "большинство задержанных российских моряков утверждают, что направлялись на кратковременные заработки на суда для туристов, но греческие судебные органы опираются на факты, и в случае задержания судов с мигрантами выносят в отношении экипажей весьма суровые приговоры". "При этом возможности посольства и консульств в подобных ситуациях являются весьма ограниченными. Рекомендуем гражданам быть предельно осторожными при поиске заработка за рубежом", - подчеркнули в диппредставительстве.

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