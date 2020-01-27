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Пожарные тушат возгорание на судне "Святитель Иннокентий" в Архангельске

Людей с судна эвакуировали

АРХАНГЕЛЬСК, 27 января. /ТАСС/. Судно "Святитель Иннокентий" загорелось в понедельник в Архангельске. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Архангельской области.

"Возгорание произошло в результате огневых работ на судне "Святитель Иннокентий". Работает звено газодымозащитной службы. По состоянию на 17:30 мск в помещении трюма происходит горение стеллажей и канатов. Тушение пожара осложняется тем, что внутрь горящего помещения пожарные не могут проникнуть. Идет заполнение внутреннего пространства горящего помещения пеной", - сказали в пресс-службе.

Как пояснил собеседник агентства, люди эвакуированы. "Площадь возгорания пока сказать невозможно, пожарные не могут проникнуть внутрь", - добавил он. К тушению привлечено 42 человека и 10 единиц техники. Судно находилось на ремонте.

В пресс-службе Росморречфлота ТАСС сообщили, что судно находится в доке судоремонтного завода. "Пожар похоже немаленький. Они стояли в ремонте, могли быть скорее всего и люди на судне тоже. Пожару присвоена вторая повышенная категория сложности. Очаг начался в трюме, видимо, во время проведения сварочных работ, скорее всего. Завод называется "Красная кузница", - сказал собеседник агентства.

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РоссияАрхангельская область
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