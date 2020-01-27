Двух ставропольских бизнесменов приговорили к 5 и 6 годам колонии за хищения на Восточном

СТАВРОПОЛЬ, 27 января. /ТАСС/. Ленинский районный суд города Ставрополя приговорил к пяти и шести годам колонии общего режима двух ставропольских бизнесменов за хищение бюджетных средств во время строительства космодрома Восточный. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе суда.

"Ими были похищены бюджетные денежные средства в сумме 252 624 024,24 рубля при строительстве космодрома Восточный в Амурской области. Толстикову приговором суда назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет, Карташову - сроком на 6 лет", - говорится в сообщении.

Оба приговорены к отбыванию сроков в колонии общего режима и штрафам в 250 тыс. рублей каждый. В суде отмечают, что с осужденных солидарно взыскана сумма причиненного ущерба.

Восточный - первый российский гражданский космодром. Первый запуск с него состоялся в апреле 2016 года. В июне 2019-го началось строительство второй очереди космодрома. Восточный уменьшит зависимость России от расположенного в Казахстане Байконура.