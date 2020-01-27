Подозреваемая в превышении полномочий глава ростовского Минздрава вернется на работу

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 января. /ТАСС/. Прокуратура обжаловала смягчение меры пресечения министру здравоохранения Ростовской области Татьяне Быковской, обвиняемой в превышении должностных полномочий и ее заместителю Станиславу Беседовскому. Об этом сообщил ТАСС в понедельник источник в правоохранительных органах региона.

24 января Ленинский суд Ростова-на-Дону отклонил ходатайство следователя о продлении Быковской срока домашнего ареста, истекающего 27 января. Также суд изменил меру пресечения Беседовскому с заключения под стражу на домашний арест.

"Внесены апелляционные представления по обоим фигурантам", - сказал источник ТАСС.

Вместе с тем, как сообщил ТАСС адвокат Быковской Павел Лапшов, во вторник министр намерена приступить к работе. "Планирует завтра [выйти на работу]", - сказал Лапшов.

В конце ноября Быковская была задержана и отправлена под домашний арест, она возглавляла министерство с 2004 года. В тот же день суд отправил под стражу ее заместителя по общим вопросам Беседовского. По версии предварительного следствия, министр вместе с Беседовским с сентября 2017 по январь 2018 года допускала превышение должностных полномочий путем ограничения конкуренции при проведении конкурса на утилизацию медицинских отходов в интересах компании "Центр 100 Ростов-на-Дону".