В России за год выросло число преступлений террористического характера

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Количество преступлений террористического характера выросло в России в 2019 году. Об этом говорится в статистическом отчете МВД России.

"В январе-декабре 2019 года зарегистрировано 1 806 преступлений террористического характера, что на 7,6% больше по сравнению с 2018 годом", - говорится в материалах. Вместе с тем количество зафиксированных преступлений экстремистской направленности снизилось почти на 54%, всего за год их зарегистрировано 585.

Согласно данным правовой статистики, последние годы, в том числе за счет появления новых статей УК о преступлениях террористической направленности, их число росло. В то же время количество экстремистских преступлений снизилось после частичной декриминализации статьи 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти или вражды"). За совершенное впервые деяние, предусмотренное ч. 1 ст. 282, вместо уголовной была введена ответственность по КоАП, который был дополнен новой статьей - "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства". Она предусматривает штраф в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей или обязательные работы на срок до 100 часов, или административный арест на срок до 15 суток. Дела по этой статье КоАП возбуждаются прокурорами.