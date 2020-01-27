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Пожар на судне "Святитель Иннокентий" в Архангельске ликвидирован

Его площадь составила 66 кв. метров

АРХАНГЕЛЬСК, 27 января. /ТАСС/. Возгорание на судне "Святитель Иннокентий" в Архангельске в понедельник ликвидировано. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Архангельской области.

Возгорание на судне произошло в результате огневых работ на заводе "Красная Кузница" в понедельник около 15 часов. К тушению было привлечено 42 человека и 10 единиц техники. 

"В 18:49 мск - ликвидация пожара. Тушили вслепую, через технологическое отверстие заполняли пеной высокой кратности", - сказали в пресс-службе. 

Пожар был в помещении трюма, куда пожарные не могли проникнуть. Площадь возгорания составила 66 кв. метров. Судно принадлежит Ленскому пароходству.
 
 
 
 

 

 

 
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