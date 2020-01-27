Reuters: в Афганистане разбился небольшой военный самолет США

ВАШИНГТОН, 27 января. /ТАСС/. Разбившееся в Афганистане в понедельник воздушное судно было небольшим военным самолетом США, на борту которого находилось менее десяти человек. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в американской администрации, говорившие на условиях анонимности.

Согласно этим данным, свидетельств того, что самолет был сбит, в настоящий момент нет. В Пентагоне корреспонденту ТАСС пока не подтвердили принадлежность воздушного судна.

Ранее боевики радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) взяли на себя ответственность за крушение самолета. Талибы заявили также, что он принадлежит ВВС США и что среди погибших было несколько офицеров ЦРУ.

Как сообщило ранее агентство Associated Press (АР), Вооруженные силы США начали расследование в связи с сообщениями о крушении самолета.

Самолет разбился в понедельник утром в центральной провинции Газни на территории, подконтрольной движению "Талибан". Как сообщил телеканалу 1TV News правительственный источник, "это был военный самолет и, по всей видимости, использовался подрядчиками коалиции". Очевидцы происшествия сообщили, что местные жители извлекли тело пилота, который "был иностранцем".