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Число мошенничеств с использованием платежных карт увеличилось в РФ в 2019 году на 280%

Таких преступлений было совершено чуть более 16 тыс.

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Число случаев мошенничества с использованием платежных карт увеличилось в 2019 году в России на 280% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Об этом говорится в статистических данных МВД России.

"Мошенничество с использованием платежных карт увеличилось на 280%", - говорится в материалах. Также отмечается, что всего таких преступлений совершено чуть более 16 тыс.

Всего, по данным МВД, в России с начала прошлого года произошло около 300 тыс. преступлений, совершенных с помощью интернета, четверть из них - при помощи телефона. Как отмечается в статистических данных ведомства, таких преступлений почти на 70% больше, чем в 2018 году, а самые большие темпы прироста зафиксированы в Санкт-Петербурге, Калининграде и Калмыкии.

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