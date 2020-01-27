Конституционный суд постановил пересмотреть приговор активисту Котову

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 января. /ТАСС/. Конституционный суд (КС) постановил пересмотреть приговор активисту Константину Котову, который был признан виновным по статье 212.1 УК РФ и приговорен к четырем годам колонии за неоднократные нарушения на митингах. Об этом говорится в определении суда.

"Судебные решения по делу Котова Константина Александровича, принятые на основании статьи 212 УК Российской Федерации в истолковании, расходящемся с ее конституционно-правовым смыслом, выявленным в постановлении Конституционного суда Российской Федерации от 10 февраля 2017 года... подлежат пересмотру в установленном порядке", - говорится в документе.

Как указал Конституционный суд, при вынесении приговоров по статье 212.1 УК РФ суды обязаны изучить все обстоятельства дела и достоверно установить, что действия подсудимого на публичном мероприятии несли реальную угрозу общественному порядку. "Без установления такого рода обстоятельств применение наказания в виде лишения свободы за преступление, предусмотренное статьей 212.1 УК Российской Федерации, исключено", - отмечается в определении КС.

Котова осудили в Москве по статье 212.1 УК РФ в сентябре, он получил четыре года колонии. В Главном следственном управлении по Москве сообщали, что за последние полгода Котов неоднократно привлекался к ответственности по административной статье о нарушении правил проведения митинга. Сам осужденный свою вину не признал. После этого в КС поступило обращение от представителей Котова с просьбой проверить статью УК РФ на соответствие Конституции.

Первым осужденным по данной статье был активист Ильдар Дадин в 2015 году, он был приговорен к реальному сроку лишения свободы. Он оспорил статью в КС, который постановил пересмотреть его дело, после чего Верховный суд отменил приговор и Дадина освободили. Статью 212.1 УК РФ после этого предлагали декриминализировать, однако эта идея не нашла поддержки у законодателей. КС в 2017 году постановил, что уголовная ответственность за неоднократное нарушение правил митингов должна быть адекватна совершенному деянию.