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Суд продлил арест мужчине, убившему сотрудника СК возле приемной ведомства в Москве

Сергей Григорьев пробудет под стражей до 3 апреля

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Басманный суд Москвы еще на два месяца продлил арест обвиняемому в убийстве сотрудника Следственного комитета России Владислава Капустина. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Ирина Морозова.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении Сергею Григорьеву меры пресечения в виде содержания под стражей на срок до 3 апреля", - сказала представитель суда.

Ранее официальный представитель СК Светлана Петренко сообщила, что Григорьева направят на принудительное лечение, так как судебно-психиатрическая экспертиза установила, что он страдает психическим расстройством, исключающим его вменяемость. В связи с этим уголовное дело с постановлением о применении к ему меры медицинского характера направлено в Генеральную прокуратуру РФ.

1 октября 2019 года житель Санкт-Петербурга Сергей Григорьев напал на полковника Следственного комитета Владислава Капустина возле проходной здания СК в Техническом переулке в Москве, нанеся одно ножевое ранение, которое оказалось смертельным. 2 октября Григорьев был арестован, вину он признал. По данным СК, Григорьев состоял на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах. Ему предъявлено обвинение по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ).

В СК России по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина проанализирован регламент действий работников подразделений, осуществляющих личное взаимодействие с гражданами по вопросам приема, а также приняты меры по усилению безопасности после этой трагедии. Владислав Капустин проходил службу в управлении по рассмотрению граждан и документационному обеспечению СК России, в это подразделение каждую неделю поступает несколько тысяч обращений.

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