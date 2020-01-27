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Окружение Натальи Андрейченко обратится в полицию в связи с пропажей актрисы в Мексике

Со времени пропажи актрисы в Мексике прошли сутки

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Близкие и коллеги актрисы Натальи Андрейченко, известной по ролям в фильмах "От зари до зари", "Сибириада" и "Мэри Поппинс, до свидания", планируют обратиться в правоохранительные органы Мексики в связи с тем, что она пропала накануне и не выходит на связь. Об этом сообщил в понедельник ее представитель Ян Трунцев.

"Поскольку прошли сутки, это достаточное основание, чтобы подать заявление в полицию, а также обратиться в консульство. От друзей и родственников новостей нет. Но мы все еще надеемся и верим, что это недоразумение и Наталья найдется", - написал он на странице актрисы в Instagram.

Трунцев опроверг ранее появившуюся информацию о том, что Андрейченко попала в ДТП. "В 13:30 по московскому времени нам прислали смс со ссылкой на новостной портал Riviera Maya News, там сказано, что какая-то неизвестная женщина была за рулем синего Nissan, на котором на полном ходу врезалась в грузовик. Отмечается, что она получила серьезные травмы, ее госпитализировали в тяжелом состоянии, но это не была Наталья. Женщина попала в аварию вечером в пятницу, а Наталья перестала выходить на связь в субботу днем", - сказал Трунцев.

Вместе с тем, он не исключил, что у актрисы могли быть проблемы со здоровьем. "В последние дни Наталья действительно могла чувствовать себя плохо. Актриса напряженно работала удаленно из Мексики в связи с подготовкой запуска одновременно трех проектов", - отметил Трунцев и добавил, что телефоны Андрейченко до сих пор выключены.

Наталья Андрейченко родилась в Москве. Поступила во ВГИК в мастерскую Сергея Бондарчука и Ирины Скобцевой. К окончанию института на ее счету было уже пять ролей - в кино она дебютировала еще на втором курсе, в 1975 году, в фильмах "От зари до зари" и "Колыбельная для мужчин".

Звездный час Андрейченко настал, когда на экраны вышла "Сибириада". Картина Андрея Кончаловского имела огромный успех как в СССР, так и за рубежом, была удостоена приза на Каннском фестивале. Славу принесли актрисе также главные роли в фильмах "Военно-полевой роман" Петра Тодоровского и "Мэри Поппинс, до свидания" Леонида Квинихидзе, которые вышли практически одновременно.

Теги
МексикаРоссияАндрейченко, Наталья Эдуардовна
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