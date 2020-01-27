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Полиция Киева задержала гражданина Грузии, ограбившего в Киеве украинскую певицу MARUV

Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества

КИЕВ, 27 января. /ТАСС/. Полиция Киева задержала мужчину, который обокрал автомобиль певицы MARUV (Анна Корсун). Об этом в понедельник сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

"Подозреваемого установили по результатам оперативных мероприятий и 24 января предъявили обвинение. Во время обыска в частном доме на окраине Киева, где он временно проживал, изъяли вещи и оборудование, похожее на то, которым пользуются автоугонщики. Потерпевшая по фотографиям предварительно узнала отдельные украшения, которые похитили 11 января", - сообщила Максимец изданию "Украинская правда".

По его словам, подозреваемый - гражданин Грузии, 1979 года рождения - находится под стражей. Залог, определенный судом в 630 тысяч гривен ($25 тысяч), в настоящее время внесен не был. Злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Машина певицы была ограблена 11 января в центре Киева. Неизвестный украл сумку с документами, личными вещами и деньгами девушки. Ранее MARUV уже становилась жертвой воров. На концерте в Москве ее обокрал фанат, а из багажа в киевском аэропорту Борисполь у нее пропали все украшения.

MARUV стала известной после того, как ей отказали в праве выступить на концерте "Евровидение-2019", хотя она и стала победителем отборочного конкурса на Украине. Помехой стали ее гастроли в РФ, которые вызвали негатив у части общества и некоторых членов украинского правительства. После этого события представлять Украину на конкурсе "Евровидения" отказались и остальные участники финала национального отбора. После этого Украина отказалась от участие в песенном конкурсе 2019 года.

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УкраинаГрузия
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