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При пожаре на лодочном причале в штате Алабама погибли восемь человек

По предварительным данным, сгорели 35 судов

НЬЮ-ЙОРК, 27 января. /ТАСС/. По меньшей мере восемь человек погибли в понедельник при пожаре на лодочном причале в городе Скоттсборо (штат Алабама). Об этом сообщила телекомпания NBC со ссылкой на начальника городской пожарной охраны Джина Никлауса.

"В данный момент мы можем подтвердить гибель восьми человек, - сказал он. - Основная задача в том, чтобы определить, сколько людей находилось на борту лодок. Это сложно, поскольку многие приходили и уходили с территории лодочного причала, и нет информации о том, кто где находился".

Как пояснила телекомпания, на лодочном причале Jackson County Park на берегу реки Теннесси были пришвартованы как прогулочные лодки, так и суда, использовавшиеся для жилья. В результате пожара, по предварительным данным, сгорели 35 судов.

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