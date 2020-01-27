МВД сообщило о снижении в 2019 году количества преступлений с наркотиками

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков сократилось в прошлом году на 5% и составило чуть более 190 тыс. Об этом говорится в статистических данных МВД России.

"В отчетном периоде зарегистрировано преступлений (связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов) 190197 из них тяжких и особо тяжких - 143227", - говорится в данных.

Также там отмечено, что основная часть этих преступлений связана с незаконным производством, сбытом и пересылкой наркотиков, их составило 184 тыс. Темпы прироста этих преступлений зарегистрированы в Тверской области, в Северной Остетии-Алании, а также в Псковской области, а наименьший темп прироста - в Санкт-Петербурге, Москве и Калмыкии.