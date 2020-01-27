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Глава администрации района Нижнего Новгорода задержан по подозрению в получении взятки

По версии следствия, Михаил Шаров и его заместитель Эдуард Цветков получили 150 тыс. рублей за незаконное бездействие в пользу местного жителя

ТАСС, 27 января. Глава администрации Канавинского района Нижнего Новгорода Михаил Шаров и его заместитель Эдуард Цветков задержаны по подозрению в получении взятки в размере 150 тыс. рублей. Об этом говорится в сообщении, размещенном в понедельник на сайте СУ СК по Нижегородской области.

"По версии следствия, Михаил Шаров и Эдуард Цветков подозреваются в получении взятки в размере 150 тыс. рублей за незаконные бездействия в пользу жителя Нижнего Новгорода", - указано в сообщении.

В отношении главы администрации района и его заместителя возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки группой лиц").

"В ближайшее время подозреваемым будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения", - говорится в сообщении.

Теги
РоссияНижегородская область
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