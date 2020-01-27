В штате Коннектикут у здания суда произошла стрельба

НЬЮ-ЙОРК, 27 января. /ТАСС/. Четыре человека получили ранения в результате стрельбы, произошедшей в понедельник днем у здания суда в городе Бриджпорт (штат Коннектикут). Как сообщила газета New York Post со ссылкой на сотрудника аппарата суда, стрельба велась из проезжавшей по улице машины по припаркованному автомобилю.

Пострадавшие доставлены в госпиталь, их жизнь вне опасности. О задержании преступников пока ничего не известно.

"Полиция штата Коннектикут оказывает помощь полиции города Бриджпорт в расследовании инцидента со стрельбой, произошедшей у здания городского суда", - говорится в сообщении пресс-службы полиции штата, размещенном в понедельник в Twitter.

Как напомнила газета New York Post, ровно год назад в здании этого суда произошла драка с участием более двух десятков человек, в результате которой один сотрудник аппарата суда получил ранение, трое участников драки были задержаны.