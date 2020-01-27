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В Петербурге из-за сообщений о минировании из 880 объектов эвакуировали 14 тыс. человек

Источник в экстренных службах сообщил, что все сообщения оказались ложными

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 января. /ТАСС/. Более 14 тыс. человек эвакуировали в понедельник из порядка 880 объектов в Санкт-Петербурге из-за анонимных сообщений о "минировании", ни в одном из случаев угроза не подтвердилась, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Сегодня осмотрено более 880 объектов. Эвакуированы более 14 тыс. человек, все сообщения [о минировании] - ложные", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в сообщениях говорилось о минировании районных судов Петербурга, торговых центров, учебных заведений и медучреждений.

Информация о якобы минировании зданий поступает в различных регионах России ежедневно. Все сообщения оказываются ложными. На прошлой неделе ФСБ России сообщила о блокировке зарегистрированного в Нидерландах ресурса Startmail.com, с которого с конца ноября прошлого года поступали тысячи ложных сообщений о "минировании".

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РоссияСанкт-Петербург
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