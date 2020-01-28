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СМИ: на северо-востоке Алжира разбился истребитель Су-30

По предварительным данным, оба летчика погибли
Истребитель Су-30 ТАСС
Описание
Истребитель Су-30
© ТАСС

ТАСС, 28 января. Истребитель Су-30 потерпел крушение в провинции Умм-эль-Буаги на северо-востоке Алжира в понедельник вечером. Об этом во вторник сообщил алжирский телеканал En Nahar.

По предварительным данным, оба летчика, находившиеся на борту истребителя, погибли.

На место происшествия немедленно выехали медики и сотрудники сил безопасности.

С 2006 года Алжир заключил с РФ несколько контрактов на поставку истребителей Су-30МКИ(А). По данным на 2019 год, общее число машин этого типа в военно-воздушных силах Алжира составляет 58 единиц.

Теги
Алжир
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