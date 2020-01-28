Источник: ФСБ смягчила обвинение блогеру Мирзеханову по делу о терроризме

"Следствие по делу Мирзеханова завершено, ему предъявлено обвинение в окончательной редакции. Из обвинения, которое было изначально ему предъявлено, была исключена статья 205.1 УК РФ ("Вербовка в террористическую деятельность"), а статья 205.5 УК РФ ("Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической"), инкриминируется ему в редакции от 2013 года", - сказал собеседник агентства.

По его словам, Мирзеханов и его защита уже ознакомились с материалами уголовного дела (всего в деле шесть томов), которое в ближайшее время будет направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. В случае признания судом виновным блогеру грозило до 20 лет лишения свободы, а в связи с перепредъявленным ему обвинением и, если суд учтет это при вынесении приговора, срок наказания блогеру может составлять до десяти лет колонии.

Защита обвиняемого отказывается комментировать детали уголовного дела, ссылаясь на подписку о неразглашении тайны следствия. Дело расследовала ФСБ России.

Задержание блогера

Мирзеханов был задержан в феврале прошлого года по подозрению в участии в драке в кафе "Неолит", однако обвинение ему предъявлено не было. Позднее Мещанский суд Москвы арестовал его в рамках нового уголовного дела. Ему было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ ("Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической") и по ч. 1 ст. 205.1 УК РФ ("Вербовка в террористическую деятельность"). Вину в инкриминируемых преступлениях блогер после задержания не признал.

Согласно материалам дела, показания по делу о призывах к терроризму на Мирзеханова дали двое ныне осужденных (в ноябре 2018 года и феврале 2019 года они были осуждены Московским окружным военным судом за участие в террористической деятельности). По их данным, в 2014 году блогер демонстрировал им видеозаписи с призывами уехать в Сирию и принять участие в боевых действиях на стороне запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство".