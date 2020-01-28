Сотрудницу "Почты России" на Сахалине осудили условно за хищение около 2 млн рублей

ТАСС, 28 января. Суд в Сахалинской области признал виновной сотрудницу "Почты России" в хищении около 2 млн рублей и назначил наказание в виде лишения свободы условно на 3 года. Об этом сообщается во вторник на сайте прокуратуры региона.

"Суд установил, что подсудимая, занимая должность оператора 1-го класса транзитной кассы по Анивскому району отделения почтовой связи в г. Анива... присваивала вверенные ей денежные средства, принадлежащие ФГУП "Почта России", похитив в результате в общей сложности 1 936 576 рублей", - говорится в сообщении.

Сотрудница почтового отделения похитила такую сумму в течение нескольких месяцев с апреля по август 2019 года. Было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ ("Присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в особо крупном размере").

"Суд согласился с предложенной государственным обвинителем квалификацией действий подсудимой и с учетом мнения государственного обвинителя назначил подсудимой наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев", - уточняется в сообщении.

Кроме этого, подсудимая должна будет возместить ущерб в размере похищенной суммы в пользу предприятия ФГУП "Почта России".