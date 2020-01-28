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Двое бывших полицейских в Магадане предстанут перед судом за взятки

Обвиняемые получали деньги за сопровождение расследования уголовных дел и уничтожение изъятых по делу документов

ТАСС, 28 января. Уголовное дело против двух бывших сотрудников полиции отдела по борьбе с экономическими преступлениями и коррупции в Магадане по фактам получения крупных взяток направлено в суд. Об этом сообщается во вторник на сайте СУ СК РФ по региону.

По версии следствия, обвиняемые за сопровождение расследования уголовных дел и уничтожение изъятых по делу документов получили более 2 млн рублей, дорогостоящий автомобиль и покушались на получение еще одной взятки в размере 5 млн рублей. При этом посредник в последней сделке был задержан.

"Следственными органами... завершено расследование уголовного дела по обвинению двух бывших сотрудников отдела по борьбе с экономическими преступления и противодействию коррупции ОМВД России по городу Магадану, которые, в зависимости от выполненной роли и степени участия каждого, обвиняются в совершении преступлений", - говорится в сообщении.

Уголовное дело было возбуждено по нескольким частям статьи 290, а также статьи 286 и 174.1 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере", "Покушение на получение взятки в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору", "Превышение должностных полномочий", "Легализация (отмывание) имущества, приобретенного в результате совершения преступления"). Материалы дела направлены в суд.

Обвиняемым грозит лишение свободы на срок до трех лет со штрафом в размере от десятикратной до двадцатикратной суммы взятки.

Теги
РоссияМагаданская область
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