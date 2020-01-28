Бывшего чиновника из администрации Хабаровска арестовали за взятку

ХАБАРОВСК, 28 января. /ТАСС/. Суд в Хабаровске арестовал бывшего начальника управления транспорта администрации Хабаровска Сергея Суковатого за взятку. Об этом ТАСС сообщили в Индустриальном районном суде Хабаровска.

"От следственного органа в суд поступило ходатайство об избрании в отношении Сергея Суковатого меры пресечения в виде заключения под стражу, было рассмотрено в судебном порядке. Удовлетворено, срок содержания под стражей установлен по 25 февраля 2020 года включительно", - сообщили в суде.

Там уточнили, что бывшего чиновника задержали по ч. 6. ст. 290 ("Получение взятки в особо крупном размере"). Информацию о деле Суковатого в правоохранительных органах ТАСС не прокомментировали. Суковатый не работает в администрации Хабаровска с лета прошлого года, сообщили агентству в городской администрации.

Местные СМИ в январе сообщали, что Суковатого задержали при попытке уехать в Китай. Он якобы получил взятку от компании-перевозчика ООО "Васильев", руководитель которой также задержан.