Самолет из Иркутска из-за тумана не смог приземлиться в аэропорту назначения в Узбекистане

ИРКУТСК, 28 января. /ТАСС/. Самолет авиакомпании "Ираэро", выполнявший рейс из Иркутска в Карши (Узбекистан), не смог во вторник приземлиться в аэропорту назначения из-за тумана и ушел на запасной аэродром в Ташкент. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе перевозчика.

"По метеоусловиям, из-за тумана [самолет не смог совершить посадку в Карши]. Рейс из Иркутска", - сказал собеседник агентства.

Компания "Ираэро" основана в 1999 году, базируется в аэропорту Иркутска, выполняет рейсы более чем в 40 городов России. В ее парке 25 воздушных судов.