В Иркутской области задержали подозреваемых в убийстве трех человек

ИРКУТСК, 28 января. /ТАСС/. Подозреваемых в убийстве двух мужчин и женщины задержали в Иркутской области. Следственные органы возбудили уголовное дело, говорится во вторник в сообщении пресс-службы регионального управления СК.

"Следственным отделом по городу Усолье-Сибирское Следственного управления Следственного комитета РФ по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц") по факту обнаружения тел двух мужчин 53 и 62 лет, 46-летней женщины с признаками насильственной смерти <…> По подозрению в совершении преступления задержаны двое местных жителей 33-х и 48-и лет", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в ночь с 22 на 23 января четверо мужчин и женщина распивали спиртные напитки в квартире. Между ними произошла ссора, в ходе которой двух мужчин и женщину ранили колюще-режущими предметами. От полученных травм они умерли на месте.

Задержанные ранее были неоднократно судимы. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.