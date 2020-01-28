Потерянное судно "Энигма Астралис", предположительно, найдено на дне Охотского моря

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Траулер "Иматра" во вторник обнаружил на дне Охотского моря объект, который, по предположению спасателей, является потерянным рыболовецким судном "Энигма Астралис". Об этом сообщили ТАСС в Росморречфлоте.

Находившийся на промысле в Охотском море в 130 км от Магадана рыболовецкий траулер загорелся 21 января, пожар на его борту не прекращался около четырех суток. Все члены экипажа в первый же день были эвакуированы. Сначала спасатели не могли высадиться на судно из-за угрозы взрыва, затем - из-за штормовой погоды. 26 января после шторма "Энигма Астралис" пропала с локаторов, началась поисковая операция с участием 11 судов, которые находились в том промысловом районе. Дальневосточная транспортная прокуратура в понедельник сообщила, что считать траулер затонувшим преждевременно.

"Поисковые работы продолжаются. Есть информация о том, что траулер "Иматра" обнаружил гидролокатором на глубине объект. Предположительно, это судно", - сообщил собеседник агентства, добавив, что для подтверждения информации проведут дополнительное обследование. Для этих целей в район найденного объекта сейчас идет траулер "Калиновка".

По информации Росморречфлота, в момент исчезновения судна с локаторов в районе ЧП было темное время суток, порывы ветра достигали 22 м/с, наблюдались снегопад и высокая волна, видимость не превышала 100 м от борта. В конце дня в понедельник погодные условия улучшились.