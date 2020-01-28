СМИ: в Пакистане восемь человек погибли при пожаре на заводе

ТАСС, 28 января. По меньшей мере восемь человек погибли в результате пожара на заводе в городе Лахоре, расположенном в пакистанской провинции Пенджаб. Об этом сообщил во вторник телеканал Geo tv.

Согласно его информации, инцидент произошел на заводе по производству парфюмерных изделий и был вызван взрывом газового баллона. Среди погибших в результате пожара есть женщины и дети, еще два человека получили травмы. По словам представителей местных властей, в борьбе с огнем участвовали 10 пожарных расчетов, возгорание локализовано.