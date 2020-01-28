На Сахалине около 600 рыбаков отрезаны от берега на льдине

ТАСС, 28 января. Около 600 рыбаков оказались оторванными от берега на льду в заливе Мордвинова в Сахалинской области. Об этом сообщила во вторник журналистам пресс-служба регионального управления МЧС.

"Сегодня в 16:40 (08:40 мск) оперативному дежурному Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области поступила информация, что в заливе Мордвинова в двух километрах от берега образовалась трещина. В результате отрезанными от берега оказались около 600 рыбаков. Ведутся спасательные работы", - говорится в сообщении.

На месте работают сотрудники МЧС, в готовности к взлету находится вертолет Ми-8.