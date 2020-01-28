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Полиция открыла два дела из-за потасовок на митинге в защиту русского языка в Харькове

Причастным к правонарушениям лицам грозит до пяти лет лишения свободы

КИЕВ, 28 января. /ТАСС/. Полиция Харьковской области открыла два уголовных производства из-за столкновений на митинге в защиту русского языка, который состоялся в минувший понедельник в Харькове. Об этом сообщил во вторник отдел коммуникаций областной полиции.

"Следователи Киевского отдела полиции открыли уголовные производства по статьям "угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа" и "хулиганство" Уголовного кодекса Украины", - отметили в отделе.

Максимальное наказание по этим статьям предусматривает до пяти лет лишения свободы.

По сообщению полиции, следственные действия продолжаются, устанавливаются обстоятельства и лица, причастные к правонарушениям.

Накануне группа радикальных националистов в Харькове напала на участников митинга против дискриминации русского языка на Украине. Собравшиеся требовали сохранить за жителями региона право на использование русского языка, а также не допустить подписания закона о среднем образовании, который подрывает право жителей Украины учиться на родном языке.

Акция националистов проходила одновременно с митингом оппозиции. Среди радикалов оказались молодые люди в униформе с нашивками организации "Национальные дружины", а также несколько человек с флагами "Правого сектора" (организация запрещена в России).

В результате распыления газа получили ожоги глаз корреспондент и оператор украинского телеканала СТБ, а также, по меньшей мере, один полицейский.

Верховная рада 16 января приняла закон "О полном общем среднем образовании", который предусматривает постепенное сокращение преподавания на языках национальных меньшинств, в том числе русском. Документ был раскритикован как внутри Украины, так и за ее пределами. Депутаты от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" пообещали обратиться в Конституционный суд Украины для отмены "этого дискриминационного и антиконституционного акта". В МИД РФ заявили, что новым законом власти Украины продолжают политику насильственной украинизации населения, чем нарушают обязательства по защите прав человека.

Депутаты Верховной рады от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Наталья Королевская и Михаил Папиев 23 января зарегистрировали проект постановления об отмене решения парламента об этом законе, таким образом заблокировав подписание документа.

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