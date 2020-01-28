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Пожар в ангаре в Тольятти ликвидирован

В результате ЧП никто не пострадал

ТАСС, 28 января. Пожар в ангаре с резинотехническими изделиями в городе Тольятти Самарской области, площадь которого составляла более 1000 кв. м, ликвидирован. Пострадавших в результате происшествия нет, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе главного управления МЧС по региону.

"В 09:34 мск пожар в Тольятти ликвидирован. Пострадавших нет", - сообщили в МЧС.

Сообщение о пожаре поступило в 06:32 мск, его площадь составляла 450 кв. м, позже увеличилась до 1050 кв. м. По данным МЧС, в ангаре хранились резинотехнические изделия. Для тушения пожара привлекались 53 человека и 21 единица техники.

Теги
РоссияСамарская область
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