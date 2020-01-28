СК возбудил дело после проверки поставки оборудования в онкодиспансер в Бурятии

УЛАН-УДЭ, 28 января. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело о подлоге после проверки информации о поставке медоборудования на сумму более 96 млн рублей в онкодиспансер в Бурятии. Об этом сообщается на сайте регионального cледственного управления СК РФ по региону.

В середине января в местных СМИ появилась информация о том, что закупленное на крупную сумму по нацпроекту "Здравоохранение" высокоточное медицинское оборудование для диагностики у пациентов онкологических патологий не доставлено в медучреждение, в онкодиспансере его фактически нет. В правоохранительных органах начали проверку. И. о. начальника управления капитального строительства правительства Бурятии Владимир Имеков сообщил журналистам, что медицинское оборудование было приобретено, поставлено и находится на ответхранении у поставщика в Улан-Удэ - в сам онкодиспансер техника не поставлена, так как еще не завершено его строительство.

"Возбуждено уголовное дело в отношении начальника Управления капитального строительства правительства Республики Бурятия. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 292 УК РФ ("Служебный подлог")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 13 декабря 2019 между управлением капитального строительства правительства республики и коммерческой организацией заключен госконтракт на поставку и монтаж медицинского оборудования для онкологического диспансера. "Спустя 11 дней начальник учреждения подписал и заверил печатью официальный документ - товарную накладную, в которой содержались заведомо ложные сведения о поставке и установке медицинского оборудования, предусмотренного контрактом. Хотя в действительности условия договора в указанной части выполнены не были, оборудование на объект не поставлено, его монтаж не произведен, - пояснили в следственном управлении. - На основании изготовленного подложного документа, подписанного чиновником, расчеты с поставщиком по контракту произведены в полном объеме".

Ранее сообщалось, что онкологический диспансер в Бурятии достроят в 2021 году, ввод в эксплуатацию второй очереди медучреждения планируется в марте следующего года. По словам Имекова, лечебно-лабораторный комплекс со стационаром на 150 коек планируется ввести в эксплуатацию в марте 2021 года, в ноябре 2020 года будут закончены строительно-монтажные работы, начнется установка медоборудования, пусконаладочные работы. Закуплена техника раньше завершения строительства здания была потому, что было выделено финансирование и необходимо было укладываться в сроки, объяснил он журналистам.