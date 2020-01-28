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В Иркутской области сошли с рельсов 10 вагонов с углем

Пострадавших в результате инцидента нет
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© ГУ МЧС России по Иркутской области

ТАСС, 28 января. Десять вагонов с углем сошли с рельсов на станции Мегет в Иркутской области, по факту ЧП началась доследственная проверка, сообщили ТАСС в пресс-службе Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.

"28 января 2020 года в 13:27 по местному времени (08:27 мск) на станции Мегет Восточно-Сибирской железной дороги произошел сход с рельсов 10 вагонов с углем", - сказал собеседник агентства, добавив, что сейчас началась доследственная проверка. На место ЧП выехала следственная группа.

По данным ведомства, погибших и пострадавших нет. По информации Восточно-Сибирской железной дороги, экологической угрозы также нет, ожидаются задержки пассажирских поездов. В настоящий момент задержано движение на 40 минут пригородного поезда № 7106 (Зима - Иркутск). На место происшествия выехали восстановительные поезда со станций Иркутска, Нижнеудинска, Слюдянки и Зимы.

Теги
РоссияИркутская область
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