{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Оставивший детей в Шереметьево мужчина пришел с повинной к следователям

Сейчас он находится в городе Батайске Ростовской области
Описание
© Антон Новодережкин/ТАСС, архив

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 января. /ТАСС/. Мужчина, который оставил двух своих сыновей в аэропорту Шереметьево, пришел к следователям в городе Батайске Ростовской области с повинной и сейчас дает показания, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона.

На эту тему

"Он сам пришел с повинной в Батайский следственный отдел СК РФ по Ростовской области. Сдался, дал признательные показания", - сказал собеседник.

Следственный комитет в свою очередь подтвердил, что мужчина явился на допрос. "В настоящее время его допрашивают, следователи выясняют причины, по которым отец оставил детей в беспомощном состоянии", - сообщила ТАСС представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России.

В воскресенье мужчина, прилетевший из Хабаровска в Москву с двумя детьми 2011 и 2014 годов рождения, бросил их одних в аэропорту. Как сообщали в СК РФ, после того, как отец оставил детей, он улетел в Ростов-на-Дону. Возбуждено уголовное дело по ст. 125 УК РФ ("Оставление в опасности"). Сейчас жизни и здоровью детей ничто не угрожает.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, у детей нашли записку, где их отец объяснил свое поведение сложным финансовым положением. Также в записке он просит не разлучать детей, временно определить их в приют. Он также написал, что намерен за ними вернуться, когда ситуация наладится.

В новость внесены изменения (11:40 мск) - добавлен комментарий СК.

Теги
РоссияРостовская область
Реклама на ТАСС
Напавшего на журналиста главу района в Хакасии приговорили к двум годам условно
Чиновник напал на корреспондента телеканала "Россия-24" в своем кабинете после вопроса о погорельцах, пострадавших от степных пожаров в 2015 году
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС