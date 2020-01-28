Оставивший детей в Шереметьево мужчина пришел с повинной к следователям

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 января. /ТАСС/. Мужчина, который оставил двух своих сыновей в аэропорту Шереметьево, пришел к следователям в городе Батайске Ростовской области с повинной и сейчас дает показания, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона.

"Он сам пришел с повинной в Батайский следственный отдел СК РФ по Ростовской области. Сдался, дал признательные показания", - сказал собеседник.

Следственный комитет в свою очередь подтвердил, что мужчина явился на допрос. "В настоящее время его допрашивают, следователи выясняют причины, по которым отец оставил детей в беспомощном состоянии", - сообщила ТАСС представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России.

В воскресенье мужчина, прилетевший из Хабаровска в Москву с двумя детьми 2011 и 2014 годов рождения, бросил их одних в аэропорту. Как сообщали в СК РФ, после того, как отец оставил детей, он улетел в Ростов-на-Дону. Возбуждено уголовное дело по ст. 125 УК РФ ("Оставление в опасности"). Сейчас жизни и здоровью детей ничто не угрожает.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, у детей нашли записку, где их отец объяснил свое поведение сложным финансовым положением. Также в записке он просит не разлучать детей, временно определить их в приют. Он также написал, что намерен за ними вернуться, когда ситуация наладится.

В новость внесены изменения (11:40 мск) - добавлен комментарий СК.