{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Около 50 человек эвакуировали из офисного здания на юго-востоке Москвы из-за пожара

Площадь пожара составляет 100 кв. метров

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Пожар возник в офисном здании на юго-востоке Москвы, эвакуированы около 50 человек. Площадь пожара составляет 100 кв. метров. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник в экстренных службах.

"Кровля офисного здания загорелась на улице Артюхиной, дом 6, корпус 2. В целях безопасности эвакуированы около 50 человек", - сказал собеседник агентства. В настоящее время, как отметил источник, из здания идет черный густой дым, огонь быстро распространяется. На месте работают пожарные.

В настоящее время, как отметил источник, из здания идет черный густой дым, огонь быстро распространяется. На месте работают пожарные.

"В целях ликвидации возгорания на месте развернут штаб пожаротушения", - сказал собеседник агентства. К тушению пожара, как отметил источник, привлечены около 30 расчетов.

Пожар в офисном здании по адресу: улица Артюхина, дом 6, корпус 2, возник в 10:56 во вторник. Возгорание произошло на кровле здания. По данным из открытых источников, в офисном здании расположены студия шугаринга, "Военторг", ремонт оргтехники и бытовой техники. Сведений о пострадавших не поступало.

В новость были внесены изменения (12:00 мск) — добавлены подробности по тексту.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Напавшего на журналиста главу района в Хакасии приговорили к двум годам условно
Чиновник напал на корреспондента телеканала "Россия-24" в своем кабинете после вопроса о погорельцах, пострадавших от степных пожаров в 2015 году
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС