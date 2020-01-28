Около 50 человек эвакуировали из офисного здания на юго-востоке Москвы из-за пожара

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Пожар возник в офисном здании на юго-востоке Москвы, эвакуированы около 50 человек. Площадь пожара составляет 100 кв. метров. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник в экстренных службах.

"Кровля офисного здания загорелась на улице Артюхиной, дом 6, корпус 2. В целях безопасности эвакуированы около 50 человек", - сказал собеседник агентства. В настоящее время, как отметил источник, из здания идет черный густой дым, огонь быстро распространяется. На месте работают пожарные.

В настоящее время, как отметил источник, из здания идет черный густой дым, огонь быстро распространяется. На месте работают пожарные.

"В целях ликвидации возгорания на месте развернут штаб пожаротушения", - сказал собеседник агентства. К тушению пожара, как отметил источник, привлечены около 30 расчетов.

Пожар в офисном здании по адресу: улица Артюхина, дом 6, корпус 2, возник в 10:56 во вторник. Возгорание произошло на кровле здания. По данным из открытых источников, в офисном здании расположены студия шугаринга, "Военторг", ремонт оргтехники и бытовой техники. Сведений о пострадавших не поступало.

В новость были внесены изменения (12:00 мск) — добавлены подробности по тексту.