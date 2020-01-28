{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Горевшее судно "Энигма Астралис" затонуло в Охотском море

Траулер загорелся 21 января, пожар не прекращался около четырех суток
Описание
© Алексей Павлишак/ТАСС, архив

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Рыболовецкое судно "Энигма Астралис", на борту которого 21 января возник пожар, затонуло в Охотском море. Об этом ТАСС сообщили в Росморречфлоте.

На эту тему

"Установлено, что на дне Охотского моря обнаружено судно "Энигма Астралис", - сказал собеседник агентства.

25 января с судном был утерян радиолокационный контакт, 28 января в ходе поисковых работ траулер "Иматра" обнаружил гидролокатором на глубине объект, предположительно, судно "Энигма Астралис".

Находившийся на промысле в Охотском море в 130 км от Магадана рыболовецкий траулер загорелся 21 января, пожар на его борту не прекращался около четырех суток. Всех членов экипажа в первый же день эвакуировали. Сначала спасатели не могли высадиться на судно из-за угрозы взрыва, затем из-за шторма. 26 января "Энигма Астралис" пропала с локаторов, началась поисковая операция с участием 11 судов, которые находились в том районе.

Теги
РоссияМагаданская область
Реклама на ТАСС
Напавшего на журналиста главу района в Хакасии приговорили к двум годам условно
Чиновник напал на корреспондента телеканала "Россия-24" в своем кабинете после вопроса о погорельцах, пострадавших от степных пожаров в 2015 году
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС