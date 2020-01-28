Горевшее судно "Энигма Астралис" затонуло в Охотском море

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Рыболовецкое судно "Энигма Астралис", на борту которого 21 января возник пожар, затонуло в Охотском море. Об этом ТАСС сообщили в Росморречфлоте.

"Установлено, что на дне Охотского моря обнаружено судно "Энигма Астралис", - сказал собеседник агентства.

25 января с судном был утерян радиолокационный контакт, 28 января в ходе поисковых работ траулер "Иматра" обнаружил гидролокатором на глубине объект, предположительно, судно "Энигма Астралис".

Находившийся на промысле в Охотском море в 130 км от Магадана рыболовецкий траулер загорелся 21 января, пожар на его борту не прекращался около четырех суток. Всех членов экипажа в первый же день эвакуировали. Сначала спасатели не могли высадиться на судно из-за угрозы взрыва, затем из-за шторма. 26 января "Энигма Астралис" пропала с локаторов, началась поисковая операция с участием 11 судов, которые находились в том районе.