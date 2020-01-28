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СК завершил расследование дела об убийстве стюардессы в отеле в Новой Москве

Обвиняемый в убийстве признал вину и пояснил, что совершил преступление на почве ревности

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела об убийстве 23-летней стюардессы в отеле в Новой Москве.

"Следственными органами Главного следственного управления СК по Москве завершено расследование уголовного дела в отношении 26-летнего молодого мужчины по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство")", - сообщила ТАСС во вторник представитель ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

10 июля 2019 года в номере одного из отелей на территории Новой Москвы было обнаружено тело девушки 1996 года рождения с признаками насильственной смерти в виде асфиксии. Обвиняемый - Никита Енин. При задержании он попытался оказать сопротивление и выхватить табельное оружие у одного из полицейских, но после предупредительного выстрела сотрудника полиции сдался. Молодой человек признал вину и пояснил, что совершил преступление на почве ревности. Как сообщил ранее ТАСС источник в медицинских кругах, экспертиза признала его вменяемым.

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