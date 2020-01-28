Пожарные проверяют информацию о задымлении в здании гостиницы Four Seasons Hotel Moscow

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Пожарные проверяют сведения о том, что в здании гостиницы Four Seasons Hotel Moscow в центре столицы возникло задымление. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник в экстренных службах.

"Поступила информация о задымлении в здании, расположенном на улице Охотный Ряд, в доме 2. На место для проверки информации прибыли пожарные, проводится обследование", - сказал собеседник агентства.

По данным из открытых источников, по этому адресу расположены гостиница Four Seasons Hotel Moscow, торговый центр "Модный сезон", кофейня и пиццерия.