Число выявленных взяток в России в 2019 году выросло на 10%

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Число выявленных фактов взяточничества в России в 2019 году выросло на 10,7%. Всего за год в России зафиксировано 13 тысяч 867 преступлений, предусмотренных статьями 290, 291, 291.1 и 291.2 УК РФ (получение и дача взятки, посредничество во взяточничестве и мелкое взяточничество). Об этом говорится в сборнике правовой статистики "Состояние преступности", опубликованном Генеральной прокуратурой.

"В целом по стране возросло на 14% (с 3,5 тыс. в 2018 году до 3,9 тыс. в 2019 году) число деяний, предусмотренных статьей 290 УК РФ ("Получение взятки"), - отмечается в статистике Генпрокуратуры. Число таких преступлений выросло в Хабаровском крае (с 12 до 40), Белгородской области (с 12 до 37), Приморском крае (с 30 до 77), Тамбовской области (с 7 до 19). В ряде регионов их число, наоборот, сократилось: в Хакасии (с 22 до 3), в Кемеровской области (с 85 до 18), в Курской области (с 43 до 10), в Кабардино-Балкарии (с 81 до 22).

Еще больше выросло число преступлений, предусмотренных статьей 291 УК РФ ("Дача взятки"), - на 21,5% (с 2612 в 2018 году до 3174 в 2019 году). В частности, взяткодателей чаще стали выявлять в Чувашии (с 5 до 34), Омской области (с 10 до 38), на Кузбассе (с 21 до 60). И наоборот, число пойманных взяткодателей сократилось в Хакасии (с 13 до 2), Архангельской области (с 79 до 36), Калмыкии (с 18 до 9), Красноярском крае (с 26 до 16).

Число фактов посредничества во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ) по сравнению с 2018 годом увеличилось на 32,5% (с 979 до 1297). Рост произошел на Кузбассе (с 2 до 40), в Курской (с 2 до 16), Астраханской (с 2 до 9), Курганской (с 3 до 12) областях, ХМАО (с 6 до 24). Ни одного случая посредничества во взятках не выявлено за год в Ивановской, Новгородской, Саратовской областях и Хакасии. А самыми массовыми стали факты мелкого взяточничества (в размере до 10 тыс. рублей) - за год выявлено 5 тыс. 408 таких преступлений. Это на 0,5% меньше, чем за 2018 год.

В целом факты взяточничества составили 45% среди всех выявленных коррупционных преступлений. В сборнике Генпрокуратуры отмечается, что "за январь - декабрь 2019 года увеличилось на 1,6 % (30 тыс. 991) количество преступлений коррупционной направленности". В общем объеме всех видов преступлений их доля составила 1,5%.

Сокращение числа фактов коррупции

ФСБ России за пять лет втрое чаще стала выявлять факты коррупции.

Согласно опубликованному сборнику "Состояние преступности", в 2019 году сотрудники ФСБ выявили 3 тыс. 380 коррупционных преступлений, или почти каждое девятое. Пять лет назад, в 2014 году, на долю ФСБ приходилось 1298 выявленных коррупционных преступлений, в 2013 году - 1145.

Наибольший объем фактов коррупции выявляет МВД России. В 2019 году полицейские зарегистрировали 23 тыс. 684 таких преступлений, в то время как в 2014 году - почти 27 тыс., в 2013 году - 37 тыс. преступлений.