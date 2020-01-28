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Напавшего на журналиста главу района в Хакасии приговорили к двум годам условно

Чиновник напал на корреспондента телеканала "Россия-24" в своем кабинете после вопроса о погорельцах, пострадавших от степных пожаров в 2015 году

ТАСС, 28 января. Глава Ширинского района Республики Хакасия Сергей Зайцев приговорен к двум годам условно за нападение на корреспондента программы "Вести. Дежурная часть" телеканала "Россия-24" Ивана Литомина. Об этом ТАСС сообщили в Черногорском городском суде.

Зайцев обвинялся в воспрепятствовании законной деятельности журналиста (ч. 3 ст. 144 УК РФ) - чиновник напал в своем кабинете на корреспондента Литомина. Нападение на журналиста произошло после его вопроса о том, почему погорельцы, пострадавшие от степных пожаров в 2015 году, живут в нечеловеческих условиях.

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"Он приговорен к двум годам условно", - сообщил собеседник агентства, уточнив, что приговор в законную силу еще не вступил.

В апреле 2015 года ураганный ветер, обрушившийся на республику, стал одной из причин пожаров в 35 населенных пунктах региона. В результате были полностью уничтожены 1 215 домов, без крова остались 4 694 человека, 32 человека погибли. Общая сумма ущерба от стихии превысила 7 млрд рублей.

В апреле 2019 года Зайцев, глава Ширинского сельсовета Юрий Ковалев и начальник местного пожарного гарнизона Виктор Зенков были признаны виновными в халатности по делу о пожарах. Зенков был приговорен к 4 годам 7 месяцам лишения свободы, Ковалев - к 4 годам 8 месяцам, Зайцев - к 4 годам 6 месяцам. В связи с амнистией они освобождены от уголовной ответственности.

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