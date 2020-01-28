В МВД не исключили возможность экстремистских провокаций в Татарстане

КАЗАНЬ, 28 января. /ТАСС/. Начальник бюро МВД РФ Михаил Литвинов не исключил возможность различных провокаций экстремистского и террористического характера на территории Республики Татарстан. Об этом он сообщил на заседании коллегии МВД по республике по итогам 2019 года.

"Учитывая сложную международную обстановку, а также то, что Республика Татарстан является одним из центров оборонно-промышленного комплекса России, возможны различные провокации экстремистского и террористического характера", - сказал он.

По словам Литвинова, устойчивая угроза государственной и общественной безопасности исходит от экстремизма и национал-сепаратизма, продолжается экспансия в страну законспирированных ячеек международных террористических организаций.

"В Татарстане и Башкортостане с радикальными молодежными структурами сближаются салафитские группы, в Поволжье и на Урале консолидируются националистические структуры тюркских народов. В целях адекватного реагирования на указанную угрозу необходимо организовать во взаимодействии с ФСБ России и другими заинтересованными ведомствами реализацию комплекса мер по противодействию экстремизму", - сказал он.

Как уточнил Литвинов, во взаимодействии с подразделением управления ФСБ России по Татарстану "следует обеспечить пресечение каналов въезда-выезда членов международных экстремистских организаций и завербованных ими лиц, выявление и устранение источников и каналов финансирования экстремистской деятельности". Он обратил внимание на необходимость усиления борьбы с незаконным оборотом оружия и боеприпасов в связи с работой на территории Татарстана "значительного числа предприятий оборонно-промышленного комплекса".

Последователи "колумбайна"

Глава МВД по Татарстану Артем Хохорин отметил, что силовики региона выявили учащихся, следовавших идеологии "колумбайна" и готовившихся к преступлениям с использованием оружия.

"Были выявлены пятеро учащихся, которые на основе идей "колумбайна" ("Колумбайн-сообщества" - группы, посвященные массовому убийству в школе "Колумбайн" в штате Колорадо - прим. ТАСС) вели подготовку к совершению преступлений с применением оружия в образовательных организациях", - сказал он на итоговой коллегии МВД по Татарстану.

В 2019 году также совместно с ФСБ удалось пресечь деятельность молодежного объединения "Автоград Crew" в городе Набережные Челны, действовавшего на основе неонацистской идеологии. Судом данное объединение было признано экстремистским и запрещено на территории РФ, уточнил Хохорин.