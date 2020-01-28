СК Белоруссии и ФБР расследуют дело о незаконном возврате налогов на $50 млн

МИНСК, 28 января. /ТАСС/. Следственный комитет (СК) Белоруссии совместно с представителями ФБР и Налоговой службы США расследует уголовное дело о незаконном возврате налогов на $50 млн, по которому проходят несколько граждан постсоветских республик. Об этом сообщили во вторник в следственном ведомстве Белоруссии.

"Сотрудники Налоговой службы США выявили преступную сеть, причастную к незаконному возврату налогов на общую сумму более $50 млн. К ней имеют отношение несколько жителей постсоветских стран, с которыми контактировал один из обвиняемых по уголовным делам, находящимся в производстве Следственного комитета Беларуси", - отметили в СК республики.

Ранее СК Белоруссии и ФБР США по этому уголовному делу была установлена причастность к совершению киберпреступлений 28-летнего жителя Гродно.

"Во время взаимодействия белорусскими следователями проведен допрос обвиняемого в присутствии представителей ФБР и Налоговой службы США", - проинформировали представители следствия. "Расследование уголовного дела продолжается, правоохранители Беларуси и США не прекращают обмен информацией", - заявили в комитете.

По информации СК, во время рабочих совещаний, состоявшихся в Минске, правоохранителями Белоруссии и США обсуждены результаты исполнения просьб об оказании правовой помощи, вопросы обмена информацией при расследовании уголовных дел.