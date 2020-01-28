Пожар в офисном здании на юго-востоке Москвы ликвидирован

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Пожарные потушили пожар в пятиэтажном офисном здании на юго-востоке Москвы. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

"В 12:41 пожар на улице Артюхиной, дом 6, корпус 2, ликвидирован", - сказал собеседник агентства.

Пожар в офисном здании по адресу: улица Артюхина, дом 6, корпус 2, возник в 10:56 во вторник. Возгорание произошло на кровле здания, площадь пожара составила 100 кв. м. В целях безопасности из здания эвакуировали 50 человек. Принятыми мерами в 12:33 пожарным удалось локализовать возгорание.

В новость были внесены изменения (13:13 время мск) — обновлена информация по тексту.