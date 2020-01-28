Около 24 тыс. человек в России стали жертвами преступлений в 2019 году

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Почти 24 тыс. человек погибли в результате преступлений в России в 2019 году. Об этом говорится в сборнике правовой статистики Генпрокуратуры России "Состояние преступности" за январь - декабрь 2019 года.

"Количество лиц, здоровью которых причинен тяжкий вред, уменьшилось на 6,6% (до 38 тыс. 295). По сравнению с аналогичным периодом 2018 года число лиц, погибших в результате преступных посягательств, сократилось на 8,1% (до 23 тыс. 912)", - отмечается в сборнике Генпрокуратуры.

"Наибольший рост погибших наблюдается в Ярославской (на 41, или на 18,8%), Саратовской (на 41, или на 10,5%), Новгородской (на 26, или на 22,2%) областях, Республике Тыва (на 19, или на 8,9%)", - говорится в сборнике.

В 2019 году в России остались нераскрытыми 600 (снижение на 6,1%) убийств и покушений на убийство, 1035 (сокращение на 15%) фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, 493 тысячи (рост 6%) краж, 13,5 тыс. (сокращение на 12 %) грабежей и 1116 (сокращение на 23,9%) разбойных нападений, свидетельствуют данные статистики.

Кражи и мошенничества составляют половину всех регистрируемых в России преступлений, сообщили в Генпрокуратуре.

"Более трети всех зарегистрированных преступлений (42,5%) составляют хищения чужого имущества, совершенные путем краж (774 тыс.), факты мелкого хищения (19 тыс.), присвоения или растраты (15 тыс.), грабежей (45 тыс.), разбоев (6,7 тыс.)", - отмечается в сборнике.

Кражи составили 38,2% всех видов преступлений, мошенничества - 12,7%. При этом раскрываемость краж составляет 35%, а мошенничеств - 25%. Число зарегистрированных краж в минувшем году выросло на 2,3%, мошенничеств - на 19,6% (всего за год - 257 тыс.).

Раскрываемость мошенничеств в 2019 году выросла на 12%, раскрыто 64 тыс. таких преступлений, из которых по 48 тыс. уголовные дела направлены в суд.

"Наибольший рост мошенничеств наблюдается в Москве (на 4895 или на 20,1%), Ростовской области (на 3509 или на 59,2%), Краснодарском крае (на 2869 или на 26,5%), Республике Татарстан (на 1785 или на 30,8%), Ставропольском крае (на 1777 или на 35,6%)", - отмечается в сборнике статистики.

В Генпрокуратуре также констатировали, что более половины (58%) всех преступлений совершается ранее судимыми людьми.