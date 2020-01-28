В Крыму местный житель получил 17 лет тюрьмы за изнасилование детей

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 января. /ТАСС/. Житель Кировского района Крыма, обвиняемый в насильственных действиях сексуального характера над детьми, получил 17 лет колонии строгого режима. Об этом сообщается на сайте Главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю.

Установлено, что с 2011 по 2015 год пьяный мужчина заманивал к себе в дом соседскую девочку, совершал изнасилование и насильственные действия сексуальной направленности. Он запугивал расправой, если ребенок расскажет об этом. На момент совершения преступления ребенку было пять лет. С 2016 по 2018 год он совершал насильственные действия сексуального характера в отношении другой соседской девочки, которой было восемь лет.

"Суд счел собранные следствием доказательства достаточными и приговорил мужчину к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и с дальнейшим ограничением свободы сроком на два года", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, свою вину в совершенных преступлениях мужчина признал полностью.