В Мурманске проверяют арбитраж и здание правительства из-за сообщений об угрозах взрыва

ТАСС, 28 января. Сотрудники экстренных служб проверяют здание правительства Мурманской области и регионального Арбитражного суда из-за поступивших сообщений об угрозах взрыва. Об этом сообщил ТАСС источник в оперативных службах Северо-Западного федерального округа.

"Очередные сообщения о минировании, их [здания] проверяют", - сказал собеседник агентства.

Здания регионального правительства и арбитража также проверяли на прошлой неделе из-за анонимных сообщений о "минировании". Проверки не подтвердили наличие угрозы.

Информация о "минировании" зданий поступает в различных регионах России ежедневно. Все сообщения оказываются ложными. На прошлой неделе ФСБ России сообщила о блокировке зарегистрированного в Нидерландах ресурса Startmail.com, с которого с конца ноября прошлого года поступали тысячи ложных сообщений об угрозах взрыва.