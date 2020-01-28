В Подмосковье женщину приговорили к двум годам колонии за сообщения о "минировании" домов

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Женщина, сообщавшая в феврале прошлого года о минировании жилых домов в деревне Островцы в Подмосковье, приговорена к двум годам колонии. Об этом ТАСС во вторник сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области Татьяна Петрова.

"Раменский городской суд вынес приговор в отношении уроженки Москвы, обвиняемой по ст. 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма"). Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на два года исправительной колонии общего режима.

Как установило следствие, в феврале 2019 года женщина пять раз сообщала на телефон "112" об угрозе взрыва в трех многоквартирных домах в деревне Островцы. Все угрозы оказались ложными.