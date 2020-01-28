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Оренбуржский суд приговорил казахстанца к 10 месяцам колонии за попытку похитить тигренка

В момент совершения преступления мужчина был пьян

ОРЕНБУРГ, 28 января. /ТАСС/. Бузулукский районный суд Оренбургской области приговорил гражданина Республики Казахстан к 10 месяцам лишения свободы за попытку похитить детеныша амурского тигра из клетки в зоопарке города. Об этом говорится в сообщении, распространенном во вторник прокуратурой региона.

"Бузулукский районный суд вынес приговор гражданину Республики Казахстан, пытавшемуся похитить тигренка из зоопарка, признав его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 3 ст. 158 УК РФ ("Покушение на тайное хищение имущества, совершенное с незаконным проникновением в иное хранилище, в крупном размере"). За совершенные противоправные действия суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, приговорил злоумышленника к 10 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор суда вступил в законную силу", - сказано в сообщении.

Преступление было совершено 28 июня 2019 года на территории стадиона "Труд" в Бузулуке, где располагался гастролирующий зоолунопарк "Барс". Признанный в суде виновным мужчина пытался руками вытянуть из клетки детеныша амурского тигра. При этом похититель был пьян, уточнили в прокуратуре.

Украсть тигренка помешала его мать, тигрица стала защищать детеныша и ранила мужчину, он был вынужден пройти лечение в местном стационаре. В пресс-службе УМВД России по Оренбургской области ранее сообщили, что инцидент произошел, когда охранник зоопарка находился в другом конце зоопарка.

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