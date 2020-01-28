Житель Соликамска облил бензином и поджег женщину в магазине

ПЕРМЬ, 28 января. /ТАСС/. Следователи задержали мужчину, который облил бензином и поджег женщину в одном из магазинов Соликамска (Пермский край). Об этом сообщается во вторник на сайте следственного управления СК России по региону.

"По данным следствия, вечером 27 января в городе Соликамске подозреваемый пришел в магазин, где работала его знакомая. Во время разговора с ней подозреваемый облил потерпевшую бензином и поджег, после чего скрылся из магазина. Потерпевшую госпитализировали в тяжелом состоянии с термическими ожогами. Возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого 41-летнего жителя города Соликамска, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью")", - отмечается в сообщении.

В ближайшее время мужчине предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

Инцидент попал на камеру видеонаблюдения, установленную в магазине. На кадрах, которые опубликовал на своей официальной странице "ВКонтакте" телеканал города Березники - "Свое ТВ", видно, как мужчина заходит в магазин, хватает женщину за волосы, она пытается спрятаться от него в подсобном помещении, он идет за ней. Спустя несколько секунд охваченная огнем женщина выбегает на улицу.