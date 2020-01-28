НОВОСИБИРСК, 28 января. /ТАСС/. Пассажирский самолет Embraer совершил экстренную посадку в аэропорту Новосибирска по решению экипажа, сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта Толмачево.

"В 17:42 (13:42 по мск) посадка по решению экипажа", - сказала собеседница агентства.

Как сообщили ТАСС в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, экипажем самолета авиакомпании S7, вылетевшего из Новосибирска в Екатеринбург в связи со срабатыванием сигнализации о технической неисправности было принято решение о возвращении самолета в аэропорт вылета. На борту находилось 77 пассажиров и два члена экипажа. По данному факту транспортная прокуратура проводит проверку.

Ранее источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что Embraer 170, следовавший рейсом Новосибирск - Екатеринбург, возвращается в аэропорт вылета из-за неубравшихся закрылков.

В новость были внесены изменения (14:08 мск) — добавлена информация по тексту.